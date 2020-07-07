“هدف” تعلن دعم القطاع الخاص بمبلغ 510 مليون ريال سعودي

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن قيامها بدعم القطاع الخاص بالمملكة بمبلغ يفوق 510 مليون ريال سعودي تم دفعهم على ستة دفعات وذلك من ضمن برنامج دعم التوظيف حيث قام ” هدف ” بالمساعدة في دفع أجور أكثر من ثلاثة وخمسون ألف موظف سعودي يعملون في تسع آلاف منشأة مختلفة.

هدف تعلن دعم الموظفين الجدد في سوق العمل

أعلن هدف عن استمرار استقبال طلبات الانضمام لبرنامج دعم التوظيف حيث يقوم البرنامج بدفع من 30% إلى 50% من الأجور لمدة سنتين للموظف الذي يتراوح اجرة ما بين 4 آلاف ريال و15 ألف ريال سعودي

ويتم حصول المؤسسات ث عند توظيف الاناث وأصحاب الهمم الخاصة على دعم إضافي يبلغ 10% .

يمكنك الآن التسجيل في البرنامج عن طريق الموقع الالكتروني للعمل وتقوم بتفعيل برنامج دعم التوظيف و ملئ البيانات المطلوبة.

يتم دعم الموظفين بأثر رجعي لشهر يناير وفبراير ومارس وسوف يتم ايضاً دعم الموظفين لشهر ابريل ومايو ويونيو ويأتي ذلك الدعم من ضمن جهود المملكة لتمكين القطاع الخاص وتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.