سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يكسر حاجز 191 ريال سعودي

عادت أسعار الذهب للارتفاع من جديد وذلك بسبب زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا حول العالم مما جعل أنظار العديد من المستثمرين تتجه نحو المعدن الاصفر الذي يعد الاستثمار الأكثر اماناً وصرح مايكل ماتوسيك كبير المتداولين عن هذا الشأن قائلاً “عندما يكون هناك خوف سواء كان فيروس كورونا أو خوف من أن الاقتصاد لا يبلي بلاء حسنًا فإن ذلك دائمًا ما يكون عاملًا داعمًا للذهب ” .

سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم

سجل الذهب من عيار 24 سعر 218.63 ريال سعودي.

سجل الذهب من عيار 22 سعر 200.41 ريال سعودي.

سجل الذهب من عيار 21 سعر 191.31 ريال سعودي.

سجل الذهب من عيار 18 سعر 163.98 ريال سعودي.

سجل الذهب من عيار 14 سعر 127.54 ريال سعودي.

سجل الذهب من عيار 12 سعر 109.32 ريال سعودي.

بينما سجلت اوقية الذهب سعر 6,799 .

وسجل الجنيه الذهب سعر 1,530 ريال سعودي.

ويمر الذهب عالمياً بحالة من ارتفاع الاسعار بسبب اتجاه الأنظار إليه حيث يعد هو الملاذ الاقتصادي الآمن في ظل التضارب الاقتصادي الذي يعيش فيها العالم الان.