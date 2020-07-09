برنامج “سكني” يعلن عن استمرار تحمل قيمة الضريبة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين السعوديين

قامت المملكة منذ عامين بإصدار قرار تحمل الضريبة المضافة على تملك المسكن الأول للمواطنين السعوديين وذلك بهدف تقليل التكلفة على المواطنين ليتمكنوا من تملك مساكن مناسبة وبعد رفع قيمة الضريبة المضافة إلى 15% تساءل الكثيرون حول استمرار ذلك القرار ليعلن اليوم برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن استمراره في إصدار الشهادات الخاصة بتحمل الوزارة لتكاليف القيمة المضافة على من تنطبق عليهم الشروط.

برنامج سكني

قام برنامج سكني بدعوة المواطنين الراغبين في الحصول على المسكن الأول إلى إصدار شهادات إلكترونية من خلال موقع سكني الالكتروني او من خلال تطبيق سكني للهواتف الذكية وسوف يتم اصدار تحمل الضريبة المضافة على شراء سكن مما لا يزيد عن 850 ألف ريال سعودي وفي حالة زيادة المبلغ عن ذلك يتحمل المواطن التكلفة الزائدة.

كما أعلن البرنامج عن قيامه خلال شهر يونيو الماضي بإصدار عدد 280 ألف شهادة للمستفيدين من مبادرة المملكة لتحمل تكلفة الضريبة المضافة.

يهدف برنامج سكني إلى تحقيق رؤية المملكة لعام 2030 حيث يهدف البرنامج الي تمليك 60% من المواطنين السعوديين مساكن لائقة ويهدف البرنامج إلى رفع النسبة إلى 70% بحلول عام 2030 .