عبدالعزيز الرشيد:- المملكة حافظت على الأستقرار الأقتصادي خلال أزمة كورونا

أعلن مساعد وزير المالية السعودي السيد عبدالعزيز الرشيد عن التزام المملكة التام باستدامة المالية العامة للحفاظ، على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم اجمع وأثرت على الاقتصاد في جميع دول العالم حيث اكد ان اولويات الحكومة السعودية هي، معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

تأثر الاقتصاد بالفيروس التاجي

أنظمة دول الخليج حلقة نقاشية لنقاش تأثر الاقتصاد بسبب جائحة كورونا حيث تاثرت اكثر المؤسسات الاقتصادية خبرة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتم مناقشة صعوبة التنبؤ الان بالمستقبل الاقتصادي الذي أصبح مبهماً مؤكداً على ضرورة الخروج من تلك الأزمة بحالة اقتصادية تسمح له بالانتعاش الاقتصادي مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة.

وأكد عبدالعزيز الرشيد على ضرورة اتخاذ المملكة اجراءات للحد من التأثير المالي للتعامل مع تداعيات الفيروس والخروج من الأزمة بأقل الخسائر وذلك عن طريق عمل الاصلاحات الاقتصادية التي تساعد الاقتصاد للعودة للطريق السليم مشيراً للدور الهام الذي تلعبة صناديق التنمية وصندوق الاستثمارات العامة لدعم النمو الاقتصادي.