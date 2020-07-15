نمو الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة 102% في المملكة

حققت الشركة الناشئة في المملكة العربية السعودية نمواً اقتصادياً كبيراً تجاوز نسبة 102% محققة مكاسب وصلت الي 365 مليون ريال سعودي وذلك في النصف الاول من عام 2020 وذلك النمو تجاوز الضعف عن النصف الاول من عام 2019 وذلك من خلال خمسة واربعون صفقة.

وبذلك النمو تصبح المملكة في المركز الثالث في الشرق الاوسط من حيث الصفقات في منطقة الشرق الأوسط.

الشركات الماشية تحقق نمو اقتصادي تجاوز 102%

ذكرت التقارير الصادرة أن النمو الاقتصادي في المملكة يسير بوتيرة سريعة حيث حققت في النصف الاول من العام الجاري نسبة نمو تجاوزت في منطقة الشرق الاوسط 35% مقارنة بالنمو الاقتصادي، في نفس الفترة من العام الماضي وحقق النمو الاقتصادي، في المملكة نموا بلغ 102% .

وبالنسبة إلى عدد الصفقات فقد انخفضت قيمة عقد الصفقات في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي بينما سجلت المملكة نسبة ارتفاع تصل الي 29% .

وتأتي تلك الزيادات في النمو الاقتصادي وعقد الصفقات في المملكة بالرغم من جائحة كورونا التي تجتاح العالم وتؤثر على الاقتصاد العالمي ويأتي ذلك بفضل الجولات الاستثمارية وعلق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجري علي تلك الزيادات والنمو قائلاً ” إنه لطالما كانت المملكة العربية السعودية سوقًا جاذبًا لريادي الأعمال داخل المملكة وفي المنطقة في ظل ضخامة سوقها ونتيجة للجهود والمبادرات الحكومية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية في إطار رؤية المملكة 2030 لتشجيع الابتكار ونمو الشركات الناشئة التي استمرت خلال جائحة فيروس كورونا، وبذلك تحسنت منظومة الاستثمار الجريء لتتماشى مع هذه التطورات مما جعل المملكة من أسرع بيئات العمل نموًا في المنطقة”.