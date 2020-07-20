وزير المالية السعودي مؤكداً على صلابة الاقتصاد السعودي “السعودية تجاوزت أزمات أسوأ من كورونا”

أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي على قوة وصلابة الاقتصاد السعودي موكداً أنه رغم أنه من المتوقع ان جميع دول العالم تحقق نمواً سلبياً خلال العام الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا إلا أن المملكة تعد أقل الدول تضضراً بتلك الازمة وان الانكماش المتوقع حدوثه أقل بكثير مما يتوقعه صندوق النقد الدولي وجاءت تلك التصريحات بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن توقعه انكماش في الاقتصاد السعودي قد، يبلغ 6.8 % .

صلابة الاقتصاد السعودي

عبر الوزير السعودي علي التزام المملكة بتنفيذ وعودها بحماية المواطنين السعوديين ووظائفها أثناء الأزمة ، كما اضاف مؤكدا علي تعرض دول العشرين لضغوطات عاليه لتخفيف من حدة الركود الاقتصادي الذي يعاني منه العالم فأصبح هدف الدول العشرين الأولى هو إنعاش الاقتصاد العالمي.

كما تطرق الوزير إلى رغبات الناس الدائمة وضغطهم للعودة للحياة الطبيعية موكداً ان الاولوية لدى المملكة هي صحة المواطنين.

يذكر أن المدير الإداري لصندوق النقد الدولي كريستين جورجيفا أكدت على مرور العالم بحالة ركود اقتصادي في العام الجاري بسبب تداعيات أزمة كورونا مع توقع وجود انتعاش جزئي في العام القادم.