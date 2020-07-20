“هدف” يودع 2.7 مليون ريال في حسابات السعودين العاملين في توصيل الطلبات

قام تركي الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بالإعلان عن قيامه بإيداع بمبلغ 2.7 مليون ريال في حسابات السعوديين المستفيدين من مبادرة المملكة لدعم العاملين في خدمة توصيل الطلبات حيث غرد الجعويني علي حسابه الرسمي بتويتر قائلاً ” إن هذه تُمثل الدفعة الثانية من دعم البرنامج متمنيًا التوفيق لأبناء الوطن” .

مبادرة دعم العاملين في قطاع توصيل الطلبات

يقدم برنامج هدف دعم يصل إلى ثلاث الاف ريال شهرياً لمدة شهرين لدعم العاملين بقطاع توصيل الطلبات عن طريق التطبيقات وذلك لدعم ذلك القطاع أثناء أزمة كورونا ولخلق فرص عمل جديدة ودعم العمل الحر.

وتم تقديم الدفعة الأولى خلال الشهر المنصرم التي بلغت 1.6 مليون ريال تم ايداعهم في الحسابات البنكية للمستفيدين المواطنين العاملين في ذلك القطاع وذلك استجابة للمبادرة التي أطلقت في شهر أبريل الماضي بالاشتراك مع التنمية الاجتماعية والموارد البشرية وهيئة الاتصالات.

يذكر ان المملكة منذ بداية أزمة كورونا قامت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم القطاع العام والخاص اقتصادياً لمساعدتهم في تخطي الأزمة.