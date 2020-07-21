الأتحاد الأوروبي يتوصل الى اتفاق بشأن خطة الإنعاش الاقتصادي

توصل قادة الاتحاد الأوروبي اليوم لاتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي التي يتم مناقشتها منذ اربع ايام وتشمل الخطة 27 دولة داخل الاتحاد، الأوروبي سيتم فيها تقديم 750 مليار يورو أوروبي تقدم على هيئة منح وقروض لدولة الاتحاد المتضررة من تداعيات ازمة كورونا لمساعدة تلك الدول في الانتعاش الاقتصادي والعودة مرة أخرى على الطريق السليم.

الاتفاق على خطة لإنعاش الاقتصاد الأوروبي

أدى هذا الاتفاق الذي تم بين دول الاتحاد الأوروبي اليوم إلى ارتفاع سعر اليورو الاوروبي امام الدولار الامريكي ليحقق نسبة ارتفاع بلغت 0.14% وذلك يعد أعلى ارتفاع وصل اليه اليورو منذ بداية ازمة كورونا في منتصف مارس الماضي. .

جاء هذا الاتفاق بصعوبة بالغة بعدما كانت مصرة الدول المقتصدة ( هولندا، النمسا، الدنمارك، السويد) على تقديم المبالغ للدول الأكثر تضرراً مثل ايطاليا واسبانيا على هيئة قروض وليس مساعدات .

لتستقر الدولار اخيراً علي منح 390 مليار دولار للدول الأكثر تضرراً من تداعيات كورونا على هيئة مساعدات والتي من المتوقع ان تكون ايطاليا واسبانيا الأكثر استفادة منها على أن يقدم 360 مليار دولار على هيئة قروض منخفضة الفوائد لباقي أعضاء التكتل.