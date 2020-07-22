ارتفاع سعر النفط العالمي بعد التوصل الى اتفاق أوروبي

تأثر سعر النفط العالمي بالأنباء عن اقتراب التوصل إلى لقاح جديد لفيروس كورونا بالاضافة الى اتفاق الاتحاد الأوروبي على خطة الإنعاش الاقتصادي لذلك ارتفع سعر النفط الخام دولاراً للبرميل ليسجل سعر البرميل 44.32 دولار من خام برنت ويعد هذا أكبر ارتفاع لسعر النفط منذ بداية الازمة في مارس الماضي وبذلك يكون سجل ارتفاع 2.4% اي مايساوي 1.04 دولار بينما عقود غرب تكساس صعدت 2.82% أي 1.15 ليصبح سعر البرميل 41.96 دولار.

ارتفاع سعر النفط

تأثر سعر النفط العالمي منذ بداية أزمة كورونا لينخفض من سعر 55:60 دولار للبرميل ويصبح 40:43 دولار للبرميل وذلك بسبب قلة الطلب على مصادر الطاقة بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من دول العالم مما أجبر الدول منذ مايو الماضي إلى تخفيض الإنتاج للحفاظ على سعر برميل النفط.

ولكن نادي الاتفاق الأوروبي بالأمس بين الدول إلى انتعاش الاقتصاد جزئياً وتأثر سعر اليورو وأسهم الاسواق الاوروبية بالاضافة الى سعر النفط ايجابياً بسبب ذلك الاتفاق ومن المتوقع بعد أنباء جاهزية لقاح للفيروس عودة القوى الاقتصادية تدريجياً في جميع دول العالم وتعافي الاقتصاد مرة أخرى.