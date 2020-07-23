تويتر تعلن انخفاض عائد الاعلانات وزيادة عدد المستخدمين

تزايد عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الاونة الاخير بشكل كبير برغم انخفاض عائدات الشركة الاعلانية بسبب جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد العديد من الشركات والمعلمين حيث سجلت شركة تويتر انخفاض بنسبة 19% من عائدات الإعلانات لتحقق عوائد بقيمة 683 مليون دولار بعدما كانت قد حققت في نفس الفترة العام الماضي 841 مليون دولار.

تراجع عائدات تويتر الإعلانية ونمو عدد المستخدمين

تراجعت عائدات تويتر الإعلانية للربع الثاني من العام الجاري بمقدار 15% مقارنة بعائدات نفس الفترة من العام الماضي، كما وصلت قيمة الخسائر التشغيلية للشركة 127 مليون دولار بعدما خسرت الشركة سبعة مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب جائحة كورونا.وانخفضت قيمة الاعلانات بنسبة 23% بعدما كانت تشكل الإعلانات نسبة 28% من عائدات الشركة لتصل قيمة عائدات الاعلانات الي 562 مليون دولار.

وتأتي تلك الخسائر على الرغم من وصول عدد المستخدمين النشطاء على الموقع بشكل يومي إلى 186 مليون مستخدم محققة نمو في عدد المستخدمين بلغ 34% .

يذكر أن موقع تويتر كان قد تعرض لاختراق من قبل مجموعة قراصنة الأسبوع الماضي أثرت على سعر سهم الشركة لتنخفض 4% .