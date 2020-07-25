أعنياء العالم زادوا غنى في زمن الكورونا

تضرر الاقتصاد، العالمي بشدة بسبب الإغلاق الذي حدث لتفادي تفشي فيروس كورونا الا ان هناك اربعة اشخاص في قائمة أثرياء العالم قد نجحوا أثناء الأزمة بحد 184 مليار دولار منذ بداية الازمة وهم جيف بيزوس صاحب شركة أمازون و ايلون ماسك صاحب شركة تسلا و مارك زوكربيرغ مؤسس الفيسبوك وبيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت.

اربع اغنياء ازدادوا غنى في زمن الكورونا

اكثر المشاهير تحقيقاً للثروة أثناء زمن كورونا هو بيل جيتس مؤسس شركة أمازون الذي حقق مكاسب 13 مليار دولار في يوم واحد بعد رفع قيمة أسهم شركته 8% وذلك بسبب الإقبال على التسوق الالكتروني في زمن كورونا.

وجاء ايلون ماسك في المركز، الثاني بعدما حقق حقق مكسب 6 مليار دولار في يوم واحد وتتجاوز شركة تسلا جميع الشركات المنافسة وتتصدر قائمة الشركات الأكثر قيمة مادية حيث أن سهم الشركة ارتفع 270% .

وجاء في المركز الثالث مارك زوكربيرغ، فقد ارتفعت ثروته في زمن الكورونا بمقدار 29 مليار دولار وذلك بسبب الاقبال الشديد علي منصة التواصل الاجتماعي في ظل العمل بالمنزل.

وارتفعت ثروة بيل جيتس الملياردير الأمريكي بمقدار 16 مليار خلال ازمة كورونا وذلك، بعد، تعاظم قيمة شركة مايكروسوفت ووصلت القيمة إلى 1.3 تريليون جنيه استرليني.