مبادرة ميغلاش عليك تدخل حيز التنفيذ وسط ترحيب كبير من المواطنين المصريين

بدأت مبادرة ميغلاش عليك التي قدمها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تفاعل كبير من قبل المواطنين في جمهورية مصر العربية تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري لدعم المستهلكين داخل البلاد وذلك بتقديم سلع عليها تخفيضات تصل الي 20% علي السلع واضافة مبلغ 200 جنيه، لكل فرد علي البطاقات التموينية.

ترحيب كبير ب مبادرة ميغلاش عليك

اعلنت وزارة المالية المصرية عن اطلاق مبادرة ميغلاش عليك وذاك بتوفير المنتجات بعروض وخصومات هايلة ودعت المواطنين إلى النزول والاستفادة من المبادرة وكتبت على الصفحة الرسمية على الفيسبوك “شوف اقرب مكان ليك والحق العروض وكل ده عشان مفيش حاجة تغلى عليك”.

اعلنت الوزارة ايضاً ان سوف يضاف 200 جنيه لكل فرد علي البطاقة التموينية بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة لتصبح القيمة الاجمالية المقدمة من الدولة للبطاقات التموينية 12.25 مليار جنيه كما قامت الوزارة بنشر قائمة بأسعار المنتجات.

تهدف تلك المبادرة الى تخفيف الاعباء على المواطنين المصريين بسبب تضرر شريحة كبيرة منهم من تخفيف العمالة بسبب اجراءات فيروس كورونا المتخذة لحماية المواطنين.