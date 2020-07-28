ارتفاع اسعار خام النفط وسط تنبؤات بتعافي الاقتصاد الامريكي قريباً

تعافت أسعار النفط الخام نسبياً وسط آمال بالارتفاع خلال الفترة المقبلة والتعافي من تداعيات فيروس كورونا ولكن مازال هناك حذر كبير بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا وتزايد الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مما يجعل المستقبل ضبابي.

ارتفاع سعر النفط الخام

ارتفعت العقود، الآجلة لنفط خام برنت في آخر جلسات التداول 7 سنتا ليستقر سعر، البرميل عند 43.41 دولار وارتفع ايضاً سعر خام غرب تكساس بمقدار 31 سنتا ليستقر سعر البرميل عند 41.60 دولار.

ومن المتوقع تعافي الاقتصاد الأمريكي نسبياً مما يؤثر على أسعار النفط، وذلك بعد الإعلان من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي عن الموافقة على تقديم مساعدات لتتعافى من تداعيات كورونا تبلغ قيمتها تريليون دولار وفي تقديم تلك المساعدات سوف يتزايد النشاط الاقتصادي وبالتالي تتزايد فرص البيع والشراء والإقبال على استهلاك البنزين ومشتقاته.

يذكر ان انخفاض سعر الدولار في تلك الأثناء حيث انخفض الدولار لأقل قيمة له خلال العامين المنصرمين أدى إلى تزايد الطلب علي السلع المسعرة بالدولار لان ذلك يجعل قيمة السلع أرخص بالنسبة لأصحاب العملات الأخرى.