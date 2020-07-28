تقرير الميزانية السعودية للربع الثاني من عام 2020 تثبت وجود عجز 109 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن الميزانية السعودية الخاصة بالربع الثاني من العام الجاري 2020 والتي كشفت عن وصول الإيرادات السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري 133 مليار ريال سعودي بينما بلغت قيمة المصروفات الخاصة النصف الأول من العام 243 مليار ريال مما يدل علي وجود عجز مادي في الميزانية الخاصة بالربع الثاني من عام 2020 تصل إلى 109 مليار ريال سعودي.

الميزانية السعودية للربع الثاني لعام 2020

حققت ميزانية الربع الأول من العام الجاري إيرادات بقيمة 192 مليار ريال سعودي بينما بلغت المصروفات 226 مليار ريال سعودي وبذلك تصبح أرقام الربع الاول افضل من ارقام الربع الثاني مما يدل على التأثر تابعيات فيروس كورونا.

حيث ان العجز في الربع الأول من العام الحالي بلغ 34 مليار ريال بينما العجز، في الربع الثاني من العام قد بلغ 109 مليار ريال، واعلن التقرير ايضاً عن ايرادات بيع وتصدير النفط حيث بلغت الإيرادات النفطية للنصف الاول من العام الحالي 128 مليار ريال محققة انخفاض ملحوظ عن ايرادات نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تصل إلى 24% .ً