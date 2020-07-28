تردد قناة ام بى سى 3 Mbc
تردد قناة ام بى سى 3 Mbc

تردد قناة ام بى سى 3 Mbc على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات

ريم بركات ‏55 دقيقة مضت ترددات و قنوات

يعتبر تردد قناة ام بى سى 3 للاطفال من القنوات التى تبث اشارتها من عبر القمر الصناعى النايل سات وعرب سات، كما انها تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة، وذلك لما تقدمة القناة من برامج مميزة ومنها برنامج ستاتيك شوك ، برنامج الجاسوسات ، برنامج تواصل ، برنامج بسبس وبوبي ، برنامج ذا ليجند أوف كورا ، برنامج سلاحف النينجا ، برنامج تواصل ، برنامج الفانوس الأخضر ، برنامج باك مان ومغامرات الأشباح. 

 تردد قناة ام بى سى 3 Mbc 

تقوم القناة بعرض العديد من البرامج على شاشتها ومنها برنامج بنات ،برنامج تسالي احلى عالم،برامج تيليتابيز ، برنامج هاي 5 ، برنامج مغامرات دورا ، برنامج تيم أومي زومي ، برنامج تيمي تايم ، برنامج الفئران الثلاثة ، برنامج توم وجيري، برنامج تري فو توم ، برنامج فريكازويد المهووس ، برنامج المحقّقان سيلفيستر وتويتي ، برنامج تواصل .

القمر الصناعي :عرب سات 

التردد :11270

معدل الترميز :27500

معامل التصحيح :⅚

الاستقطاب :راسي 

القمر الصناعي :النايل سات 

التردد :11470 

معدل الترميز :27500

الاستقطاب :افقي 

معامل التصحيح :⅚ 

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