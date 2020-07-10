“وزير التعليم” التعليم عن بعد ضرورة أساسية والمملكة بدأت في ذلك قبل أزمة فيروس كورونا بسنوات

أعلن حمد ال الشيخ خلال مؤتمر للالكسو الذي عقد افتراضيا ان هناك أهمية كبرى للتعليم عن بعد في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، موضحا ان المملكة قامت بذلك الأمر قبل الأزمة الحالية بسنوات عديدة وذلك لأهمية الأمر.

وزير التعليم العالم اليوم يعيش واقع غير طبيعي

أوضح الشيخ ان العالم يعيش الفترة الحالية أيام غير طبيعية في ظل فيروس كورونا ليصبح هناك تسريع في تطوير الطرق التقليدية للتعليم، وإيجاد طرق حديثة.

مشيرا أن المملكة تقوم بالتوسع في طرق التعلم عن بعد التي كانت قد اساستها قبل الأزمة الحالية، وتعمل الان على التوسعة في العدد والكم وان هناك ضرورة للتوسع في خيارات التعلم عن بعد.

كانت وزارة التعليم قد أوضحت بأن هناك عدد الخيارات التي ستقوم بها خلال العام الدراسي الجديد في الجامعات، والمدارس منها تقليل عدد الطلاب للنصف فقط، للحد من التجمعات والأعداد الزائدة في المدارس والجامعات الأمر الذي يمثل خطرا مع استمرار انتشار فيروس كورونا، وتتخذ أيضا الوزارة العديد من الإجراءات التي سيعلن عنها مع اقتراب الموعد الدراسي الجديد.