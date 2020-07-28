متاح “نتائج البكالوريا سوريا 2020 موقع وزارة التربية بسوريا

يترقب طلبة وطالبات البكالوريا في سوريا الإعلان الرسمي من وزارة التربية عن نتائج البكالوريا 2020 عقب إنتهاء الطلاب رسميا من أداء الإمتحانات وفقا للجدول المعد من الوزارة والذي ينص على الاطلاق الامتحانات بدايه من21 يونيو 2020 تنتهي في 14 يوليو 2020، والتزم جميع الطلاب والمعلمين والمعلمات بذلك الموعد الرسمي.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2020

يكثر البحث الفترة الحالية عن نتائج البكالوريا في سوريا 2020 عقب الانتهاء من اداء الامتحانات و اعلان وزاره التربيه والتعليم عن إنتهاء تصحيح أوراق الإجابة للصف التاسع ليتزايد بحث أولياء الأمور والطلبة والطالبات عن النتائج التي مازالت حتى الآن مستمره في أعمال التصحيح والمراجعة ووضع درجات الطلاب.

أتاحت وزارة التربية والتعليم السوريا طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها من وذلك من خلال قيام الطالب ولى الأمر بالدخول على الموقع الإلكتروني، واختيار الخدمات العامة، الاستعلام عن النتائج، كتابة الإسم ورقم الاكتتاب للحصول على النتائج التي مازالت حتى الآن لم تظهر بعد من المقرر أن تكون قريبا.