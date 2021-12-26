حجب نتيجة غير مسددي المصروفات الدراسية في امتحانات سنوات النقل بمصر

أكدت صحيفة “الوطن” المصرية، نقلا عن مصدر لها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها قررت أن تحجب نتيجة الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية، فيما يخص سنوات النقل من 5 ابتدائي وحتى 2 إعدادي، في ظل بدء الإدارات التعليمية إعلان الجداول وانتهاء معظمها من أسئلة الامتحانات.

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أكد في وقت سابق أنفلسفة التعليم المصري والامتحانات ستعتمد على الفهم والتفكير النقدي بدلا من نظام التلقين والحفظ الذي كان متبعا طوال العقود السابقة، حيث اعتبر النظام القديم سببا في تخريب عقول الأجيال المتلاحقة، وعدم تحقيق المواءمة المطلوبة بين المدارس والجامعات والمعاهد من ناحية، وسوق العمل من ناحية أخرى.

ووفقا لمصادر صحيفة “الوطن” فإن الأسئلة ستكون مختلفة ومتنوعة، على أن يتم البدء في الامتحان بعد انتهاء جميع الإدارات التعليمية من إصدار تقاريرها بشأن حصول الطلاب على المقررات الدراسية التي خصصتها لهم الوزارة بداية العام الدراسية، ولن يمنع الطلاب الذين لم يسددوا مصروفاتهم الدراسية، لكنهم لن يحصلوا على النتيجة إلا بعد سدادها.