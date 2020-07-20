مجلس النواب يوافق على قانون زيادة بدل مخاطر المهن الطبية وصرف التعويض بأثر رجعى

أصدر مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال قرار بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية و العاملين بالجهات الخاص بوزارة الصحة والسكان، وقد قرر المجلس زيادة بدل مخاطر المهن الطبية.

زيادة بدل مخاطر المهن الطبية

وقد كشف المجلس عن إنشاء صندوق التعويض عن المخاطر المهنية للعاملين في الجهات الطبية، لزيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة ٧٥٪، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.

وينص القانون على صرف التعويضات بأثر رجعي اعتبارا من يوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠، وهو بداية ظهور جائحة فيروس كورونا.

وقد تمت موافقة المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء حيث وافق ٤٨٧ عضو بالمجلس واعترض ثلاث اعضاء فقط.

ومن المقرر أن يتم صرف قيمة التعويض وفق لنصيب كل من المستحقين مما يتناسب مع قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لعام ٢٠١٩.

ويتم إعفاء تعويض المخاطر الطبية من الرسوم وجميع أنواع الضرائب، ويكون مقر الصندوق الرئيسي بالقاهرة ويتبع رئيس الوزراء.

ويهدف الصندوق لتعويض المتضررين من مزاولة المهنة وفقا للظروف الحالية، مثل الوفاة او العجز الكلي او الجزئي، ويقوم الصندوق بتقديم الرعاية الكاملة لأسر المتضررين.