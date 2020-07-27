ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم محلياً وعالمياً.. وجرام 21 يكسب من جديد

شهدت منذ قليل أسعار الذهب ارتفاعاً جديداً اليوم الاثنين 27 يوليو 2020 في السوق المحلية والعالمية، حيث صعد سعر جرام الذهب خمسة جنيهات دفعة واحدة، وذلك بعد ارتفاع سابق بقيمة 12 جنيهاً ليصبح إجمالي ارتفاع الذهب حتى الآن 17 جنيهاً، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر ميد قليل 865 جنيهاً للجرام في أول مرة بالتاريخ، كما ارتفعت أسعار الذهب عالمياً لتسجل سعر أوقية الذهب 1942 دولاراً وهو أعلي مستوى له.

أسعار الذهب اليوم في مصر

انتشر حالة من الخوف والرعب لدى العديد من المستثمرين في أنحاء العالم خوفاً من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، حيث لجأ العديد منهم إلى الاستثمار في الذهب كملاذ آمن خلال هذه الفترة خوفاً من تأثير الفيروس على الاقتصاد المحلي والعالمي، وذلك من أجل جنى أرباح سريعة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 741.40 جنيهاً، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 865 جنيهاً، أما سعر جرام الذهب عيار 24 فقد سجل 988.55 جنيهاً للجرام، كما ارتفع أيضاً سعر جنيه الذهب مسجلاً منذ قليل 6920 جنيهاً، وصعدت سعر أوقية الذهب عالمياً مسجلة اليوم 1942 دولاراً.