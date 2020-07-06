أعراض مرض ” الطاعون الدبلي” القادم من الصين.. طريقة الوقاية

مازال العالم لم ينتهي بعد من أزمة فيروس كورونا الذي حتى اليوم يحصد عدد كبير من المصابين. وحالات الوفاة في الكثير من الدول بالعالم، مع استمرار الجهود للتوصل إلى لقاح، الا أن الصين أعلنت عن مرض الطاعون الدبلي المميت أيضا.

أعراض مرض الطاعون الدبلي

للمرة الرابعة تصدر مدينة نور البيان في منطقة منغوليا الداخلية في الصين عن تسجيل الحالة الثالثة بمرض الطاعون الدبلي بأحد المستشفيات، يأتي ذلك عقب تسجيل هذه المنطقة لعدد من الحالات قبل ذلك خلال شهر نوفمبر القادم.

يأتي التحذير الذي أطلقته المدينة للمرة الثالثة ليمنع تناول الحيوانات التي تحمل المرض، مطالبة بسرعة الإبلاغ عند الشعور بهذه الأعراض:

التهاب في الغدد الليمفاوية.

التهاب باللوزتين.

الشعور بالحمى.

صداع.

رعشة.

ضعف في الجسم.

قي وغثيان.

ينتقل المرض الي الإنسان من خلال البراغيث، والقوارض وهو من الأمراض التي عرفت بالعصور الوسطى باسم الموت الأسود، ولذلك يجب الحرص على نظافة المكان جيدا، وعدم وجود قوارض او براغيث مع الإنذار الثالث من أحد المناطق بالصين التي أكدت الانتقال يتم من خلال البراغيث التي لديها العدوى.