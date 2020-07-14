رسميا المملكة تسجل أعلى نسبة تعافي من فيروس كورونا.. استمرار انخفاض أعداد حالات الإصابة اليومية

تشهد المملكة العربية السعودية حالة من السعادة عقب استمرار انخفاض أعداد الإصابات اليومية التي ترصدها الأجهزة الطبية على مدار اليوم، وتشهدها تراجع في العدد اليومي الذي يعلن عنه الأطباء للحالات التي يتم تسجيلها بالمراكز والمستشفيات الطبية، كما حققت أعلى نسبة شفاء 7718 حالة شفاء، وهي الأعلى منذ بداية انتشار فيروس كورونا في المملكة.

السعودية تسجل أعلى نسبة تعافي من فيروس كورونا

واصلت الاطقم الطبية اليوم الثلاثاء انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الحالية بصورة كبيرة عن الأعداد السابقة فا بجانب ارتفاع عدد حالات الشفاء واصلت حالات الإصابات انخفاضها فقد سجلت المملكة اليوم 2692 حالة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء، وتراجع الإصابات بصورة كبيرة عن الأيام الماضية التي تجاوزت الإصابات اليومية ل 4000 حالة.

يتوقع بعض الأطباء باستمرار تراجع عدد الإصابات اليومية التي تسجلها المملكة خلال شهر يوليو الحالي، وتودع السعودية فيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة او بحد أقصى خلال الأول من شهر أغسطس المقبل مع استمرار الجميع بالاجراءات الاحترازية.