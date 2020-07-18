الصحة السعودية تسجل 2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء3057 حالة

أصدرت الصحة السعودية البيان اليومي الخاص عن آخر مستجدات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي تكثف جهودها في زيادة أعداد المواطنين الذين سيتم فحصهم كل يوم لمعرفة عدد الإصابات، والمناطق التي تشهد كثافة في الإصابات، بجانب الإعلان عن عدد حالات الوفيات التي تحسب من الحالات الحرجة.

الصحة السعودية تسجل2565 إصابة جديدة

سجلت حالات الإصابة اليوم بالمملكة تراجع بعدد الإصابات، وارتفاع حالات الشفاء لتواصل منحي الانخفاض الذي بداء خلال الأسبوع الماضي، ورصدت الوزارة اليوم إصابات 2565 إصابة ليرتفع إجمالي حالات الإصابات 248416 إصابة، كما سجلت 40 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات 2447 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس.

واصلت حالات الشفاء ارتفاعها مسجلة اليوم 3057 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي 194218 متعافي تلقى جميعهم العلاج وفقا لبروتوكول العلاج الخاص بالمملكة التي تحرص على تطويره طبقا لآخر المستجدات العالمية لفيروس كورونا، وظهور بعض العلاجات الجديدة.

سجلت الحالات النشطة 51751 جميعها مازال يتلقى العلاج من بينهم 2182 حالة حرجة وهي الحالات الأكثر تضررا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.