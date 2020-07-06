بعد بتر قدمه اليمنى بسبب مضاعفات كورونا .. نيك كورديرو يغادر الحياة عن عمر يناهز 41 عاماً

أعلنت اليوم أماندا كلوتس زوجة الممثل الشهير في مسرح برودواي نيك كورديرو عن وفاته بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 95 يوما حيث كتبت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام “زوجي العزيز توفي هذا الصباح كان محاطًا بالحب من قبل عائلته يغني حتى غادر هذه الأرض بلطف”.

وفاة الممثل الكندي نيك كورديرو

دخل الفنان نيك كورديرو في اخر شهر مارس الماضي المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا وتعرض للعديد من المضاعفات وتم وضعه علي جهاز التنفس الصناعي بعد دخوله المستشفى بثلاث ايام وتعرض لعدة جلطات في الدم مما أدى إلى بتر قدمه اليمنى على اثر مضاعفات إصابته بالفيروس اللعين و استيقظ من الغيبوبة في منتصف مايو الماضي ولكن استمرت حالته في التدهور.

عمل نيك كورديرو العديد من الأدوار السينمائية والمسرحية جانب شهرته في مسرح برودواي وكان يحظي بشعبية وحب زملائه في العمل وقام العديد من الفنانين بنعيه عبر حسابه الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث نعاه الملحن لين مانويل ميراندا عبر تويتر مغرداً “مدمر.. يا لها من خسارة، كل قلب مع أماندا وعائلته الليلة”.