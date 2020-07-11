أفضل مكمل غذائي لفقدان الوزن تعرف عليه اليوم

مما لا شك فيه أن جميع الأشخاص يرغبون في الحصول على الوزن المثالي، ولكن البعض من الأشخاص يجدون صعوبة في تحقيق هذا الأمر، حيث لا يمتلكون الإرادة القوية وراء خسارة الوزن بشكل كافي.

مكمل غذائي لخسارة الوزن

من المؤكد أن عنصر السيلينيوم هو مكمل يعتمد على الألياف الذي يشتق بالفعل من بذور عشب بلانتاغو أوفاتا، وهو من الألياف القابلة للذوبان من خلال امتزاجه مع الماء داخل القناة الهضمية حتى يكون في النهاية مادة شبيه للهلام.

أثبتت الكثير من الدراسات أن الألياف القابلة للذوبان تساعد في التحكم في الشهية وتعمل على إنقاص الوزن، حيث يتحكم في الشهية عبر الإبطاء في تفريغ المعدة والعمل على تقليل الشهية مما يترتب على هذا الأمر فقدان لوزن.

كما أن تناول ما يقرب من 10.2 غرام من السيلينيوم قبل الإفطار والغداء ينتج عنه تقليل الشعور بالجوع والشعور بالامتلاء طيلة الوقت، خاصة إذا تم دمج مكملات السيللوم مع نظام غذائي يحتوي على الألياف يؤدي على انخفاض في الوزن بشكل كبير.