طائرة ركاب أسرع من الصوت تستعد للتحليق عام 2021

أعلنت شركة بوم عن إطلاق الطائرة الأسرع من الصوت “XB 1” في رحلات تجريبية بداية من عام 2021، تلك الخطوة تستهدف تمهيد الطريق أمام إطلاق أول رحلة طيران تجاري بطائرة أسرع من الصوت وذلك منذ آخر رحلة قامت كونكورد بتنفيذها في عام 2003.

طائرة ركاب أسرع من الصوت

الرحلات التجارية بطائرات معناه سفر الركاب بسرعة كبيرة للغاية وبكفاءة أعلى وتكلفة أقل، حيث فازت شركة بوم بالحصول على عقود طلبيات شراء بقيمة 6 مليار دولار على الأقل، حيث أنها قد حصلت على عروض من الخطوط الجوية اليابانية والعديد من الشركات الأخرى.

تستوعب طائرة إكس بي 1 ركاب يتراوح عددهم ما بين 55 راكب حتى 75 راكب، على أن يتم إطلاق أول رحلاتها التجارية الرسمية في عام 2030، كما تبلغ سرعتها نحو 2.2 ماخ كافية لنقل المسافرين ما بين لندن ونيويورك في خلال ثلاثة ساعات وربع، وهي تعتبر تجربة سفر رائعة ومميزة تعمل على توفير الكثير من الوقت، بالمقارنة بالطائرات الأخرى التقليدية، ستدمج الطائرة أحدث تقنيات تقليل الضوضاء، وستحلق بسرعات تفوق سرعة الصوت فوق المحيطات، بحيث تضمن عدم تأثر المناطق السكانية بالأصوات.