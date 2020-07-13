إطلاق برنامج عن الضيافة لتنمية مهارات العاملين بالإيواء

ينطلق برنامج وزارة السياحة التدريبي في مجال الضيافة لتنمية مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي، يوم الثلاثاء، جاء ذلك في إطار الخطة التدريبية التي أعلنتها الوزارة بالتزامن مع موسم صيف السعودية لهذا العام، كما يهدف البرنامج إلى التعريف بمفهوم الضيافة السعودية والتوعية بمهارات موظفي المكاتب الأمامية في القطاع وسلوكياتهم، مع التعريف بالقواعد واللوائح ومهارات الاتصالات الهاتفية والرسائل، هذا بالإضافة إلى تقديم نصائح تعمل على زيادة نسبة مبيعات الغرف بشكل فعال للمكاتب الأمامية في قطاع الإيواء.

برنامج وزارة السياحة التدريبي

كما أفاد المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية “تكامل” التابع لوزارة السياحة بأن هذا البرنامج يحتوي على 15 برنامجًا، تم الإعلان عنها من جانب وزارة السياحة للتعريف بصناعة السياحة في جميع المجالات ومنها الإعلام السياحي، وتستمر لمدة شهر واحد.

أهداف برنامج وزارة السياحة

تهدف البرامج إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية ممن يتعاملون مع الزوار بشكل مباشر.

العمل على مواكبة التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة للتحول الرقمي في مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بُعد.