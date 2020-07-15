عطل فني في تطبيق واتس آب عالميا

فوجئ عدد من مستخدمي تطبيق المحادثة المجانية «واتساب» بحدوث عطل فني بالتطبيق، من خلال اختفاء شريط الحالة Last seen، بالإضافة إلى عدم معرفة المستخدمين إذا ما كان الشخص الذي يتحدثون معه نشطا على التطبيق أو غير موجود، بسبب اختفاء ميزتى Typing وOnline وبحسب موقع داون ديتكتور المتخصص في متابعة أعطال مواقع الإنترنت، سجل الموقع نحو 4 آلاف تقرير تقريبًا عن وجود مشكلات فنية بالواتساب حوالي 73% من المستخدمين حول العالم يعانون وجود مشكلة في خاصية آخر ظهور، مقابل 24% من مشكلة تسجيل دخول على التطبيق.

عطل فني في الواتساب

واجه الآلاف من مستخدمي تطبيق “واتساب” التابع لشركة “فيسبوك” صعوبة في استخدام التطبيق الخاص بالمحادثات، كما أبلغ الآلاف من أوروبا وأمريكا وأستراليا والهند وأمريكا الجنوبية، عن مشاكل في التطبيق، وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن الموقع المختص بتتبع انقطاع المواقع والتطبيقات، استقبل أكثر من ٦٨ ألف شكوى في أقل من نصف الساعة أعلنت الشركة المسؤولة عن التطبيق أنها أصلحت الأعطال التي تسببت في المشاكل التي أبلغ عنها المستخدمون.