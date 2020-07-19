كيفية تجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال الرحلة الجوية؟

مع بدء رفع قيود السفر في الكثير من الدول حول العالم مع استئناف جداول الرحلات، بدأ الكثيرون في التوجه إلى الخارج لقضاء عطلاتهم الصيفية، كما حرصت الخطوط الجوية على اتخاذ العديد من إجراءات السلامة وذلك لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا، من تقديم خدمات محدودة على متن الطائرة إلى إضافة عمليات صعود جديدة.

تجنب الإصابة بفيروس كورونا

يقل خطر الإصابة بعدوى فيروسية أثناء الرحلة الجوية بسبب مرشحات الهواء من الدرجة الجراحية، إلا أنه من المهم أن يتخذ المسافرون احتياطات إضافية لتقليل المخاطر.

من طرق الحماية هي النظافة الجيدة لليدين، ويجب على الركاب غسل أيديهم جيدا بالصابون، أو استخدام معقم اليدين الكحولي قدر الإمكان.

كما يجب عليهم إحضار معقم اليدين الخاص بهم (والتأكد من أنه أقل من 100 مل)

يجب على المسافرين أيضا تجنب لمس وجوههم، وتحديدا أفواههم وأنوفهم وأعينهم، لأنهم قد يعرضون أنفسهم لقطرات التقطوها بعد لمس الأسطح.

أشار ديفيد هيمان، الذي قاد وحدة الأمراض المعدية التابعة لمنظمة الصحة العالمية خلال وباء السارس: “إن أحد أهم الطرق لوقف تفشي مرض الجهاز التنفسي هي غسل اليدين”.