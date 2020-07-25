الدفاع المدني بالباحة يدعو إلى الحيطة والحذر من تقلبات الطقس

حثت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

حالة الطقس في الباحة

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كل من المحافظات التالية الباحة- الحجرة- المخواة- بني حسن- المندق- بلجرشي- قرية غامد الزناد- القرى- العقيق- قلوة اعتبارًا من الساعة (11:00) إلى الساعة (21:00) هذا اليوم السبت الموافق ٤/ ١٢/ ١٤٤١هـ.

‏‎دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم الدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول خلال فترة هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة لحين زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.