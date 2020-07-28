الأدوية التي يتعين على الحاج اصطحابها هذا العام

أوضح مختار العمر وهو صيدلي إكلينيكي متخصص في علاجيات أمراض الباطنة، الأدوية التي يحتاجها الحاج في موسم حج هذا العام 1441هـ، خاصةً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لان الحج هذا العام يختلف عن جميع الأعوام السابقة، حيث انتشار فيروس كورونا اثر بالسلب على جميع أنحاء بلاد العالم، والسعودية أيضاً التي قررت مؤخراً فتح الباب للحجاج ولكن مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة الحجاج.

الأدوية اللازمة مع الحجاج

قال مختار العمر خلال مداخلة له في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، أن هناك أدوية أساسية يجب أن تكون ضمن حقيبة الحاج العلاجية، منها مسكنات الحرارة، وأملاح تعويضية، والتي تكون في شكل مساحيق، بجانب مضادات السعال والبلغم، كما نصح بضرورة أن يتوافر مع الحاج مراهم لعلاج التسلخات والطفح الجلدي، والذى يمكن أن يظهر على مناطق بالجسم جراء الاحتكاك وارتفاع درجات الحرارة.

صرح بضرورة جلب الحاج فيتامين “C” لتقوية المناعة، بالإضافة إلى معقم كحولي وكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.