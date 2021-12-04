“سقط عليها أثناء التنظيف” .. قذيفة حربية تعلق بشرج مواطن إنجليزي

شهد مستشفى بريطاني واقعة غريبة، بعدما أتى لقسم الطوارئ فيه شخص طلب منها إزالة قذيفة علقت في شرجه بسبب الحرب العالمية الثانية، إذ عاش طاقم العمل هناك لحظات من الرعب بعدما شكوا في إمكانية انفجارها وهو ما دفع الإدارة إلى الاتصال بالشرطة وخبراء المتفرجات.

مستشفى غلوسترشير الملكي، شهد نجاح أطبائه وطواقم العمل في إزالة الجسم المتفجر قبل أن تصل قوات الشرطة والعناصر الأمنية، حيث ذكرت وزارة الداخلية أن الجسم جرى سحبه بسرعة، وعندما وصل القوات للتعامل معه أكد بانه لم يعد جاهزا للانفجار او يشكل خطرا على العامة.

وكانت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أول من أشارت إلى الواقعة نقلا عن مصدر موثوق في وزارة الدفاع، وأكدت أن القذيفة كانت خارقة للدروع واخترقت جسم الضحية وهي عبارة عن قطعة مسننة كبيرة من الرصوص طولها 17 سم وعرضها 6 سم بعدما انزلق رغما عن إرادته وسقط عليها أثناء التنظيف، لكنه تلقى العلاج اللازم في المستشفى ويقضي الآن فترة نقاهة وفقا لما أدلى به متحدث باسم المستشفى.