بوستات دعاء يوم عرفة 2021 صور أدعية وقفة عرفات

دعاء يوم عرفة من أفضل الأوقات التي يستجاب فيها الله للمسلم ويوم عرفة أحد أيام شهر ذي الحجة حيث أنه في اليوم التاسع منه، وفيه يقوم الحجاج بإحدى شعائر الحج العظيمة وهي الوقوف بجبل عرفة، وعرفة هو عبارة عن مكان قريب من مكة المكرمة؛ بحيث يبعد عنها مسافة 22 كم، إلا أنّها من أبعد الشعائر المقدّسة عن مكة خاصةً وأنها تقع خارج الحرم.

دعاء يوم عرفة

“لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”.

“اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِالْهُدَى، وَزَيِّنَّا بِالتَّقْوَى، وَاغْفِرْ لَنَا فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى”.

“ثُمَّ يَخْفِضُ صَوْتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَائِكَ رِزْقًا طَيِّبًا مُبَارَكًا”.

اللهم اغفر لي ولوالدي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم ارحمنا وارحم جميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم ارحمني إنك أنت الرحمان الرحيم، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم اجعلني من مقيم الصلاة ومن ذريتي، اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.

اللهم اصرف عنا ذهاب جهنم، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور يا رحيم.

يا رب يا رحمان أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وانصرني اللهم انت خير الناصرين.

اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنا، اللهم إني قد ظلمت نفسي إن لم تغفر لي أكن من الخاسرين.

اللهم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.