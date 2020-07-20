رسائل تهنئة بمناسبة عيد الاضحى 2020….اجمل رسائل تهنئة

رسائل تهنئة بعيد الأضحى مع اقتراب عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير دائما، وهو من أفضل الأعياد التي يحتفل بها المسلمون، ويطلق العيد الاكبر، اما العيد الأصغر فهو عيد الفطر، وموعد عيد الأضحى كل عام مع يوم 10 ذي الحجة، ويكون مكملا لمناسك الحج، ويكون اليوم السابق لوقفة عرفة حيث يُدخل العيد الفرح والسرور على النفوس، وتكون فرصة للمحبة والمودة بين الناس والأهل والأقارب، ودائما ما يأتي العيد عقب إتمام أحد الفرائض الكبرى، فعيد الفطر يأتي بعد صوم شهر رمضان، وعيد الأضحى يأتي بعد إتمام مناسك الحج، واليوم نتعرف على اجمل الرسائل.

برقيات تهنئة بعيد الاضحى 2020

أهنئ الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقبل الله من الجميع، وكل عام وأنتم بخير حال.

حبيت أهنئ وأبارك لكل الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة حلول العيد المبارك أعاده الله علينا وعليكم أعوام، وتحية لكم.

أهنئ الأمة الإسلامية والعربية بمناسبة العيد المبارك وأتمنى من الله أن يحل السلام والتسامح بينهم.

أهنئ الأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول العيد المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير والمحبة.

يسعدني ويشرفني بأن أهنئ الجميع بمناسبة حلول العيد المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بصحة وعافية وأمن وأمان.

أهنئ عائلتي وأصدقائي والجميع الكرام بمناسبة العيد تقبل الله منا ومنكم ويعاد عليكم بالخير والبركة وغفر الله لنا ولكم.

أهنئ العالم العربي حكامًا وشعبًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا أعوامًا كثيره بالأمن والأمان،اللهم احفظنا وكل عام وانتم بخير.

من القلب أهنئ شعبي بمناسبة العيد متمنيًا من العلي القدير سعادتهم.