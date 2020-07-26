سنن وعبادات مستحبة في يوم عرفة.. تعرف عليها

يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، الذي يستقبله المسلمون اليوم السبت، وهو أحد أهم مناسك الحج، ويتنافس المسلمون فيما بينهم في الطاعات من أجل الظفر برضى المولى، عز وجل، وهناك سنن وعبادات يستحب فعلها يوم عرفة سنتعرف عليها اليوم.

سنن وعبادات مستحبة في يوم عرفة

الصلاة: يستحب الإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات والسنن يوم عرفة، كما أنها من أكثر الأعمال فضلًا، وذلك بالحرص على أدائها في وقتها ومع الجماعة والتبكير إليها.

الصيام: هو من أفضل الأعمال، وفضل الصيام في يوم عرفة له أجر عظيم، خاصة أن أجر الصيام يكفر ذنوب سنتين.

وقال صلى الله عليه وسلم: “أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”، وقال أيضاً: “ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلّا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا

التكبير: يستحب الجهر بالتكبير مع رفع الصوت، ومن السنة التكبير بشكل فردي، فلم يرد التكبير بشكل جماعي

الدعاء رجاء الإجابة: يعد الدعاء من السنن المهمة يوم عرفة التي يحرص الكثير على أدائها، حيث قال -صلى الله عليه وسلم: “خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.