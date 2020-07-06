برشلونة يظهر بشكل مُغاير تماما ويكتسح فياريال في قلب ملعبه برباعية مقابل هدف

انتهت منذ لحظات مباراة فياريال ضد برشلونة ضمن مواجهات الجولة 34 من الليجا، والتي انتهت بانتصار عريض للبرسا برباعية مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض، ويعود برشلونة للإنتصار مجددا بروع تعاونية عالية وآداء رائع.

نتيجة مباراة برشلونة وفياريال

البرسا دخل في المباراة بقوة وخطف الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بخطأ من المدافع باو توريس الذي وضع الكرة في مرماه بالخطأ، ولكن فياريال تمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 14 عن طريق هداف الفريق جيرارد مورينو، ولكن سواريز أعاد البرسا للمباراة بهدف رائع للغاية في الدقيقة 20 بتمرير سحرية من ميسي بعد عمل كبير قام به الأرجنتيني، ويعود ميسي في الدقيقة 45 ليصنع مجددا ولكن هذه المرة للفرنسي جريزمان الذي وضع الكرة في المرمى بطريقة سحرية متأثرا بما يفعله الساحر ميسي.

وفي الشوط الثاني سجل ليونيل ميسي هدفا ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم الفيديو بداعي التسلسل، وفي الدقيقة 87 اختتم الصغير إنسو فاتي أهداف المباراة بهدف رابع للبرسا، ليرتفع رصيد البرسا للنقطة 73 في المركز الثاني ويتوقف رصيد فياريال عند النقطة 54 في المركز الخامس