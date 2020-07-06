توتنهام يستقبل إيفرتون اليوم الأحد 6 / 7 / 2020 في ختام مباريات الجولة 33 في البريميرليج

تُختتم اليوم الأحد 6 يوليو 2020 مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة قوية ومُرتقبة بين توتنهام وإيفرتون، وسنوضح لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين.

موعد مباراة “إيفرتون VS توتنهام” والقنوات الناقلة

ويحل فريق إيفرتون بقيادة كارلو أنشيلوتي ضيفا ثقيلا على توتنهام بقيادة جوزيه مورينو، في مباراة ستُقام اليوم الأحد 6 يوليو 2020 في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت مصر، 10 مساءا بتوقيت السعودية، في مباراة ستُنقل بشكل مباشر وحصري عبر قناة بي ان سبورتس 1HD بتعليق المصري علي محمد علي.

ويدخل توتنهام المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 45 نقطة، وفي الجولة الماضية تعرض لخسارة قاسية أمام شيفيلد يونايتد بهدف مقابل ثلاثة أهداف، وكان هاري كين هو من سجل هدف توتنهام الوحيد في تلك المباراة.

على الجانب الآخر فإن فريق إيفرتون يحتل المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة خلف توتنهام مباشرة، وفي الجولة الماضية حقق إيفرتون انتصارا في غاية الأهمية بهدفين لهدف على حساب فريق ليستر سيتي.

مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بتعادل إيجابي على ملعب جوديسون بارك بهدف من كل جانب، سينك توسون سجل هدف إيفرتون، وسجل ديلي آلي هدف توتنهام.