زيدان يؤمن بقدر ريال مدريد على عبور مانشستر سيتي .. وحديث زيزو عن إصابة إيدين هازارد

تحدث المدرب الفرنسي القدير زين الدين زيدان قائد كتيبة النادي الملكي ريال مدريد في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريق بالأمس ضد ليجانيس، والتي انتهت بتعادل الفريقين إيجابيا بهدفين لكل منهما، وأعرب زيدان عن غضبه من توقف سلسلة الإنتصارات، وعدم لعب الفريق بالطريقة المثالية، ولكنه ينظر للإيجابيات ويشكر اللاعبين على ما قدموه من مجهود بدني كبير في الجولات الماضية بعد استئناف النشاط.

تصريحات زيدان عن مباراة السيتي وإصابة هازارد

وقال زيدان أن اللاعبين الآن يمكنهم الراحة لبضعة أيام، قبل أن يبدأ العمل من جديد استعدادا لموقعة مانشستر سيتي في دوري الأبطال، وأنه يؤمن بقدرة الفريق على العبور، وواثق من أن اللاعبين سيقاتلون حتى آخر ثواني المباراة، هي سمات هذا النادي العريق، يحارب وينافس على جميع البطولات.

وتطرق الفرنسي زين الدين زيدان للحديث عن إصابة النجم البلجيكي إيدين هازارد، وقال أن هازارد يعاني من بعض الآلام بعد كل مباراة، الأمر لا يسير بالطريقة الصحيحة، ويأمل زيزو في أن يكون اللاعب جاهزا على المستوى البدني بعد فترة الراحة، فهو عُنصر مُهم في البيت المدريدي.