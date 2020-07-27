باريس سان جيرمان يُعلن رسميا مدة غياب كليان مبابي, هل سيلحق بمباراة أتالانتا؟

كان الفرنسي كليان مبابي جناح نادي باريس سان جيرمان قد تعرض لإصابة قوية في مباراة نهائي كأس فرسا ضد سانت إيتيان والتي فاز بها النادي الباريسي وتُوج باللقب بعد الفوز في المباراة بهدف نظيف سجله البرازيلي نيمار، وكان التشخيص المبدئي لإصابة مبابي قد أكد بوجود التواء في الكاحل.

مبابي يغيب عن باريس سان جيرمان لمدة 3 أسابيع

وأعلن باريس سان جيرمان في بيان رسمي اليوم الإثنين 27 يوليو عن نتيجة الفحص الطبي لمبابي، وأكد الفحص أن كليان مبابي يُعاني من التواء في كاحله الأيمن، وإصابة أيضا على مستوى الرباط الخارجي للكاحل.

وبالحديث عن مدة غياب مبابي عن الفريق، فقد تحدد غياب اللاعب لمدة 3 أسابيع ليتلقى العلاج الطبي، وبالتالي فمن المؤكد غياب كليان مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان في مباراته ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا حيث مباراة الدور ربع النهائي والتي ستُلعب يوم 12 أغسطس القادم في البرتغال من مباراة واحدة فقط، الفائز سيصعد مباشرة للدور نصف النهائي.