شركة تيسلا تقترب من تصنيع سيارات المستوى الخامس

أعلنت شركة تيسلا عن استعدادها لتقديم و تصنيع سيارات مستقلة القادرة على القيادة ذاتياً دون تدخل بشري حيث صرح الرئيس التنفيذي للشركة عن هذا الصدد قائلا “أنا واثق للغاية من أن السيارات المستقلة تمامًا أو ما يسمى بالمستوى الخامس أو الاستقلال الذاتي الكامل سيحدث بشكل أساسي وأعتقد أنه سيحدث بسرعة كبيرة” .

مضيفاً أن الشركة تمتلك كافة التقنيات اللازمة لتشغيل المستوى الخامس ولا يوجد أي تحديات أمام الشركة لإنجازها.

تيسلا مستعدة لإطلاق سيارات المستوى الخامس

تتسابق كبرى شركات تصنيع السيارات مثل تيسلا وابر لأسبقية تصنيع سيارة المستوى الخامس وجاء فيروس كورونا في منتصف شهر مارس الماضي ليؤجل عملية السباق ولكن يتوقع خبراء صناعة السيارات استغرق الأمر بعض الوقت لإنجازها حيث ان الشركة ستواجه صعوبة بالغة في كسب ثقة الجماهير في تلك السيارات.

يذكر أن شركة تيسلا تتصدر قائمة شركات السيارات من حيث القيمة التسويقية وتفوقت على شركة تويوتا وقد قامت الشركة ببيع ما يفوق 15 ألف سيارة من موديل 3 خلال الشهر الماضي فقط.