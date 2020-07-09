تأجيل تفعيل المجلس الرقابي على محتويات الفيسبوك حتى أواخر الخريف المقبل

أجبرت حملة Stop Hate for Profit التي شارك بها العديد من الشركات العالمية التي أوقفت الإعلان عبر منصة الفيس بوك حتي تقوم المختصة باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشورة المسيئة والتي تدعو الى الكراهية إدارة الفيسبوك الإعلان عن تكوين مجلس رقابة مستقل يقوم بمراجعة الصور والمحتويات التي يتم نشرها عبر منصة الفيس بوك لايقاف اي دعوة للكراهية او التمييز أو العنصرية والعنف وقد أعلن مجلس رقابة الفيسبوك خلال شهر مايو الماضي عن اقتراب عمله خلال الأشهر القادمة ليعود المجلس ويعلن عن صعوبة بدأ العمل في مراقبة المحتويات قبل انتهاء الخريف القادم.

تأجيل عمل مجلس رقابة الفيسبوك أواخر الخريف القادم

اصبح الان وجود مجلس رقابة على المحتويات التي يتم نشرها عبر منصة الفيس بوك من أكثر المطالب الحاحاً في الوقت الماضي خاصة خاصة مع انتشار حملات رفض التمييز والعنصرية والدعوة إلى العنف منذ مقتل جورج فلويد في شهر مايو الماضي وقال رئيس مجلس إدارة المراقبة عبر حسابه الشخصي علي الفيسبوك حول هذا الصدد مغرداً ” نتفهم أن الكثير من الناس حريصون على أن يبدأ مجلس الإدارة رسميًا مهمته في توفير إشراف مستقل على قرارات محتوى فيسبوك، لكن المجلس لن يعمل حتى أواخر الخريف”.

خرجت العديد من الاتهامات لادارة الفيسبوك بسبب تأجيل تفعيل دور المجلس الرقابي واتهامها بالتحيز وهو ما رفضه الشركة مؤكدة على قرب تفعيل دور المجلس الرقابي.