سماعات سامسونج اللاسلكية الجديدة تدعم ميزة منع الضوضاء

تعتزم شركة سامسونج ان تقدم ميزة إلغاء الضوضاء في احدث اصدارته من سماعات الأذن اللاسلكية التي من المقرر طرحها في الأسواق خلال شهر أغسطس القادم وتحمل لسماعات الجديد التي تصدرها شركة سامسونج اسم Galaxy Buds Live وتبدو متناهية الصغر حيث تم وصفها بحبة الفاصوليا وتأتي تلك المعلومات وفقاً لموقع Walkingcat الذي يشتهر بتسريب المعلومات الخاصة بالاجهزة الالكترونية.

سماعات اذن سامسونج اللاسلكية

تدعم السماعات الجديدة ميزة السماح لمستخدميها بسمع الاصوات المحيطة عند تشغيلها وذلك مثل سابقتها ولكن علي حسب ما أعلن عنه الموقع فمن المنتظر أن تضمن السماعات ميزة أخرى وهي الغاء الضوضاء وتعد تلك أول سماعات اذن تصدر من سامسونج تعتمد تلك الميزة.

غالباً ما تأتي السماعات اللاسلكية التي تدعم ميزة إلغاء الضوضاء على أطراف مصنوعة من السيليكون ولكن المثير في تلك السماعات هو عدم وجود اطراف سيليكون في جميع الصور. المسربة لها .

من المتوقع ايضا ان تصدر السماعة بثلاث ألوان مختلفة وهي الأبيض والأسود والنحاسي.

كما من المتوقع اصدارها في الاسواق بسعر 150 دولار.