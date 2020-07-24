فيسبوك تعلن عن طردها للموظفين المتنمرين

ظهرت العديد من الاحتجاجات داخل شركة الفيسبوك منذ شهر مايو الماضي بسبب عدم اتخاذ الشركة إجراءات ضد العنصرية والتميز والتشجيع على العنف الذي يحدث عبر المنصة وتسمح الشركة بحدوثه مما جعل الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج بتهديد الموظفين الذين يقومون بالتنمر على زملائهم داخل الشركة حيث صرح مارك قائلا “لقد كنت قلقًا جدًا بشأن مستوى عدم الاحترام وفي بعض الأحيان النقد اللاذع الذي يوجهه الكثير من الأشخاص في مجتمعنا الداخلي تجاه بعضهم بعضًا كجزء من هذه المناقشات إن كنت تتنمر على زملائك في اتخاذ موقف بشأن شيء ما في طردك”.

فيسبوك تهدد بفصل الموظفين المتنمرين

نشب صراع واختلاف بين موظفي الشركة واحتجاجات بشأن مراقبة المحتوى وذلك بعد قرار الشركة بعدم مراقبة المنشورات الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقامت الشركة بالفعل بطرد أحد الموظفين الذي انتقد سياسة مارك زوكربيرج بسبب تجاهله لتحريض الرئيس الأمريكي.

وأعلنت شركة الفيسبوك ان سبب طرد الموظف هو قيامه بتوبيخ زميله في العمل أمام زملائه وذلك بعد رفض زميله التضامن مع حركة Black Lives Matter .