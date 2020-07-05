رجل أعمال هندي يرتدي كمامة ذهبية للوقاية من “كورونا”

اشترى رجل الأعمال الهندي “شانكار كورهادي” كمامة مصنوعة من الذهب الخالص بغرض ارتدائها ضد فيروس كورونا الذي انتشر مؤخراً في جميع أنحاء العالم، حيث تفشى بشكل كبير في بلاد الهند.

رجل الأعمال الهندي

رجل الأعمال الهندي البالغ من العمر 49 عاماً، أقتنى كمامة بقيمة تصل إلى 4 آلاف دولار، حيث أنها مصنوعة من نحو 60 غراماً من الذهب، كما استغرق صنع تلك الكمامة ما يقرب من 8 أيام.

مواصفات الكمامة الذهبية

الكمامة رفيعة تحتوي على مسامات صغيرة تساعد على التنفس، مضيفاً وفقاً لوكالة “فرانس برس”: “لا أعلم ما إذا كان ذلك كافياً للوقاية من فيروس كورونا، لكنني أتخذ تدابير وقائية أخرى”.

كما جاءت فكرة وضع كمامة ذهبية بعد أن شاهد تقريراً عن رجل يضع كمامة مصنوعة من الفضة، هذا بالإضافة إلى أن رجل الأعمال الهندي شانكار كورهادي يعشق التزين بالحلي الذهبية عند الخروج من المنزل، كما أن الناس يستوقفونه لالتقاط صور “سيلفي” معه وهو مرتدي تلك الكمامة الذهبية، مشيراً إلى أن تلك الكمامة أصبحت محل بحث واهتمام الكثير من الأشخاص.