ارتداء الرئيس الأمريكي للقناع الواقي لأول مرة منذ جائحة كورونا

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستماع إلى الضغوطات التي تمارس عليه لارتداء القناع الطبي الواقي عندما قام اليوم بزيارة إلى مركز طبي وذلك بعد تزايد اعداد المصابين داخل الولايات المتحدة الامريكية بفيروس كورونا وقد تم توجيه العديد من الانتقادات إليه لعدم قيامه باتباع إجراءات السلامة اللازمة يستجيب اخيراً الرئيس الأمريكي لضغوطات ويرتدي القناع

اثناء زيارة الى مستشفى والتر ريد العسكري .

ارتداء ترامب قناع طبي أثناء زيارته مستشفى والتر ريد العسكري

اشتهر الرئيس الأمريكي منذ بداية جايحة كورونا بعدم التزامها بالإجراءات الوقائية التي فرضتها وزارة الصحة لذلك قيامه بارتداء القناع اليوم أثار دهشة الجميع ولكن علق الرئيس الامريكي بخصوص هذا الشأن قائلاً “أعتقد أن وضع قناع أمر عظيم. أنا لم أكن يوما أبدا ضد الاقنعة، لكني أعتقد بأن لها مكانا وزمانا مناسبين”.

ذكرت تقارير صحفية أن سبب رضوخ الرئيس الأمريكي اخيراً للتعليمات الصحية يرجع إلى توسل مساعديه إليه لارتداء القناع امام وسائل الاعلام في ظل الانتقادات التي توجه إلى للادارة الامريكية في التعامل مع الوباء العالمي حيث تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر، تضرراً في أعداد الإصابات والوفيات.