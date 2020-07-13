الصين تفرض عقوبات علي أربع مسؤولين أمريكيين

قامت الصين بعقوبة اربعة مسؤولين امريكيين وذلك رداً علي قيام الولايات المتحدة الامريكية بمعاقبة بكين بسبب قيامها بتميز ضد اقليات اقليم شينجيانغ حيث تم معاقبة كلاً من النائل ماركو روبيو وتيد كروز المعروف أن بانتقاداتكم الصين والحكومة الصينية وسام براونباك وكريس سميث وتأتي تلك القرارات بسبب المشاحنات التي تدور بين الحكومة الامريكية والحكومة الصينية.

فرض عقوبات من الصين على أربع مسؤولين أمريكيين

لم تعلن الصين عن أي تفاصيل تخص العقوبات المفروضة حيث علق وزير الخارجية الصيني علي القرار قائلاً ان الشأن الداخلي الصيني ليس من حق الولايات المتحدة الامريكية التدخل فيه ومطالباً الولايات المتحدة بسحب عقوباتها فوراً .

جاءت عقوبات الصين رداً على عقوبات الولايات المتحدة التي فرضتها علي عضو مسؤول في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وثلاث مسؤولين بتهمة انتهاك حقوق الإنسان ودعت بكين الولايات المتحدة إلى وقف التدخلات حيث أن ما يجري في شينجيانغ لا يخصهم ودعتها إلى وقف التحريض ضد الحكومة الصينية.

يذكر ان العلاقات الامريكية الصينية تمر بحالة من التوتر منذ بداية ازمة فيروس كورونا بعدما قام الرئيسان الأمريكي والصيني بالتدخل في الشؤون الداخلية.