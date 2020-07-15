حريق في مناء بوشهر الايراني وأتهامات للكيان الصهيوني

نشب حريق في ميناء بوشهر ادي الي اشتعال سبع سفن ايرانية ولكن لم بسقط اي ضحايا منذ ساعات قليله وصرح مدير عام مكتب ادارة الازامان في ميناء بوشهر السيد جهانغيز دهقاني ان سبب الحريق هو نشوب حريق في مصنع عايم يقع جنوب الميناء في حي تنجك كما اكد ان رجال الاطفاء يق مون اخماد النيران التي التهمت السفن.

حريق في مناء بوشهر الايراني

نشبت عدة حرائق متفرقة في ايران في الاونة الاخيرة وارجع الكثيرون كثرة حوادث الحريق الي انتقام الكيان الصهيوني من ايران بسبب ما سمي بمحاولات تخريب للمنشآت المياه الإسرائيلية وقد تعرض منشآت عسكرية ونووية عادية ايرانية لعدة حوادث حريق خلال الاسابيع الماضية.

انفجار ايضاً خط غاز مسال في مدينة كاويان فريمان الصناعية وايضاً اشتعلت النيران في مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية مساء الأحد الماضي ذلك بالاضافة الى حرائق اندلعت في محطة الزرقان للطاقة الكهربائية بسبب انفجار المحولات خلال الأسبوع الماضي وكثرت حوادث الحريق جعلت الكثير من وسائل الإعلام تتحدث عن تورط إسرائيل في تلك الحوادث.