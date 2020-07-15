أدارة ترامب تتراجع عن قرارها بشأن منع الطلاب الأجانب من التواجد في أمريكا

قامت ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالتراجع عن قرارها الذي اتخذه من منع الطلاب الأجانب الذين يحصلون على دورات ودراسات من خلال الانترنت وترحيلهم من أراضي الولايات المتحدة الامريكية وجاء ذلك القرار بعد أسابيع قليلة من إعلان إدارة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة بتحويل الطلاب المقيمين في الاراضي الامريكية بغرض الدراسة وتم تحويل دراستهم عبر الانترنت بسبب تجنب تفشي فيروس كورونا ان يقوموا أما بالترحيل من البلاد او اجراء تحويل من الجامعات.

إيقاف ترحيل الطلاب الأجانب بالولايات المتحدة الأمريكية

أعرب العديد من الطلاب الأجانب عن إحباطهم بسبب قرار الولايات المتحدة وإدارة ترامب بترحيلهم من البلاد وأعرب الطلاب عن عدم فهمهم أوضاعهم الحالية وما هي الخطوات التالية التي يجب عليهم اتخاذها وذلك بعد قرار الجامعات بتحويل الدراسة عبر الإنترنت .

يذكر الولايات المتحدة الامريكية تحتوي، علي مايقرب من مليون طالب أجنبي وقامت العديد من الجامعات والمعاهد، برفع دعوى قضائية ضد القرارات التي اتخذتها إدارة الهجرة وبدأ جامعة هارفارد برفع تلك الدعاوي ومن بعدها قام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومن بعدهم قامت باقي الجامعات بتقديم دعاوى.