أمريكا تتهم الصين بقرصنة أبحاثها

‏قامت الولايات المتحدة الامريكية بتوجيه اتهامات لرجلين صينين بالتجسس على ابحاثها لتطوير لقاح لمحاربة فيروس كورونا لصالح الحكومة الصينية

حيث صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر رأي قائلا “يفتح المكتب قضية جديدة لمكافحة التجسس تتعلق بـ ‎الصين كل 10 ساعات ومن بين نحو 5000 حالة مكافحة استخبارات ناشطة جارية حالياً في جميع أنحاء البلاد فإن نصفها تقريباً على صلة بالصين”

اتهامات للصين بالتجسس

انتشرت في الاونة الاخيرة اخبارة متعددة متعلقة بقيام دول بالتجسس على اخري من اجل الحصول على معلومات وأبحاث تتعلق بتطوير لقاح للفيروس التاجي فبعد توجيه بريطانيا وأمريكا وكندا اتهامات لروسيا بقرصنة أبحاثها توجه الولايات المتحدة اتهامات لدولة الصين لاتهامها بقرصنة أبحاث تتعلق بلقاح فيروس كورونا.

حيث وجهت الولايات المتحدة الامريكية الاتهامات الي طالبي في الهندسة الكهربية يدعيان لي شياو يو ودونج جياشي قاموا بالتجسس على شركة ماساتشوستس للتكنولوجيا كما قام باختراق شركة ماريلاند بعد إعلانها عن الوصول لتطور في لقاح كورونا ويرجح المسولين تلقي هؤلاء الشباب الدعم من الاستخبارات الصينية كما ثبت ايضلً قيامهم بالعديد من أعمال القرصنة للعديد من الشركات المعروفة.