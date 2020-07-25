بيل جيتس يتبرأ من إتهامه بمحاولة السيطرة على العالم عن طريق لقاح كورونا

خرجت في الاونة الاخيرة العديد من الشائعات حول مسؤولية الملياردير الأمريكي بيل جيتس عن جائحة كورونا وأنه يستهدف السيطرة علي العالم عن طريق اللقاح الذي سوف يقدم كما خرجت أنباء أخرى بعد تصريحات غيتس ان لابد من إعطاء المصل للأكثر احتياجاً وليس للدولة الغنية أنه بذلك يؤكد النظرية وأنه يستهدف عمل مذبحة داخل أفريقيا مما دفع الملياردير الأمريكي للرد على تلك الشائعات .

رد بيل جيتس عن محاولاته للسيطرة على العالم

يشتهر جيتس بدعم القضايا الصحية كما أنه مع بداية انتشار، فيروس كورونا أعلن عن تبرعه بمبلغ 250 مليون دولار للمساعدة لمواجهة الفيروس كما يستثمر أمواله لإنتاج مصل لفيروس كورونا مما جعل البعض يوجه اتهامات له بأنه السبب في انتشار الفيروس للاستفادة من جني أموال اللقاحات.

علق الملياردير الامريكي علي تلك الشائعات قائلا”إن هذه النظريات نشأت من مزيج سيء وأناس يبحثون عن تفسيرات مبسّطة لقد قدّمت مؤسستنا مبالغ مالية أكثر من أي مجموعة أخرى لشراء اللقاحات بهدف إنقاذ الأرواح أنا مقتنع إلى درجة كبيرة بأن الحقيقة ستُعرَف وبأن نظريات المؤامرة هذه سيتبدد”.